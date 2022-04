Soluzioni e idee per organizzare al meglio un bilocale

Vivere in un bilocale vuol dire avere un appartamento piccolo, ma provvisto di tutti i comfort! Per non rinunciare alla cucina attrezzata o a un comodo salotto, organizzare bene ogni angolo della casa diventa imprescindibile.

Con una gestione intelligente degli spazi si potranno avere soluzioni originali e sfruttare una singola zona per differenti utilizzi.

Il primo passo da compiere in questa direzione è quello di suddividere le varie aree, distinguendo la zona notte da quella giorno. In questo caso delineare bene gli ambienti è ancora più importante perché non è raro avere una singola camera che funge da cucina e soggiorno. Per evidenziare il passaggio da un’area all’altra, dunque, possiamo farci aiutare dai mobili o dai colori.

Visto che in un bilocale lo spazio a disposizione non è molto, dobbiamo sfruttare al meglio ogni area senza lasciare zone vuote, ma facendo attenzione a non riempire eccessivamente gli spazi per non rendere l’ambiente soffocante.

Non resta che scegliere lo stile che preferiamo e organizzare al meglio ogni metro a disposizione.

Spazio extra con i soppalchi

Se lo spazio a terra è poco, allora dobbiamo puntare su quello in verticale con pensili su misura in cucina, scaffali sulla porta per avere una libreria a vista in soggiorno o un armadio in più in camera da letto. Tutte queste soluzioni consentono di ottimizzare le stanze e sfruttare ogni centimetro a disposizione.

Nel caso in cui abbiamo a disposizione soffitti alti, possiamo decidere di soppalcarli per ricavare una camera in più, pronta ad ospitare i nostri cari.

Colori e mobili ad hoc

Per sembrare spazioso l’appartamento deve essere luminoso: se si vuole usufruire della luce che proviene dalle finestre si devono scegliere tinte color pastello sia per quanto riguarda le pareti che i tendaggi.

Anche i mobili devono essere scelti con cura. Oltre a prediligere quelli con doppia funzione come divani letto, o scrivanie che diventano tavoli da pranzo, meglio scegliere modelli dalle forme tondeggianti con orientamento verticale. Questa soluzione infatti dà un senso di movimento all’ambiente e fa sembrare l’appartamento più alto.

Una cucina su misura

La cucina deve essere funzionale e anche in un bilocale è possibile realizzare un ambiente mini, ma super accessoriato senza rinunciare agli elettrodomestici principali. Un’idea è creare un’isola o un bancone snack da sfruttare come un piano di lavoro in più o come un tavolo per pranzi, colazioni e momenti conviviali creando continuità con il soggiorno.

Se invece non amiamo trascorrere il nostro tempo in cucina, possiamo scegliere la soluzione a scomparsa e con pochi gesti avremo la zona giorno interamente focalizzata sul soggiorno.

Rendere il bagno più accogliente

In un bilocale gli spazi sono ridotti e spesso si tende a sacrificare lo spazio, ma anche se la metratura è piccola, si può trasformare in un ambiente più accogliente con alcuni espedienti.

Il più semplice ed economico è quello di inserire più specchi e utilizzare colori chiari per far sembrare lo spazio più ampio. Gli arredi devono essere semplici e funzionali, ad esempio, il box doccia andrebbe scelto in vetro trasparente così da favorire il passaggio della luce.

La lavatrice è tra gli elettrodomestici più importanti e se non abbiamo spazio per stendere il bucato, possiamo scegliere di optare per una lavasciuga per avere il guardaroba sempre pulito con il minimo ingombro.

L’armadio dei sogni in camera da letto

Quando si pensa alla camera da letto, immancabilmente viene in mente l’armadio e lo spazio per avere un elemento d’arredo funzionale in grado di ospitare tutto il nostro guardaroba.

Quello su misura è il più indicato perché in questo caso si può sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione. Ad esempio la testata del letto può diventare un piccolo armadio con scaffali e barre per appendere i vestiti.

Se invece abbiamo una parete a disposizione, l’armadio può trasformarsi in base alle nostre necessità: un’idea interessante è quella di aggiungere una postazione per lo smart working con una scrivania a ribalta da aprire e chiudere a seconda dell’utilizzo.

