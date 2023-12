Come scegliere l’albero di Natale vero: i segreti per prendersene cura

L’albero di Natale è una tradizione presente in ogni appartamento e che trasporta in un attimo la casa nell’atmosfera magica delle feste. Se sistemare luci e palline può definirsi una vera e propria arte, anche la scelta dell’albero ricopre un ruolo importante.

Sì, perché per far risaltare al meglio le decorazioni di tendenza bisogna avere un abete all’altezza. Come ogni anno torna la solita domanda: meglio l’albero vero o quello finto? L’albero vero è molto più green di quello finto che è realizzato con materiali come PVC e plastica difficili da smaltire. Inoltre, anche se quello autentico è complicato da gestire, il risultato finale è senza dubbio più bello e accattivante.

Cosa sapere prima di acquistare l’albero di Natale vero

Gli alberi di Natale naturali non arrivano dai boschi, ma da vivai specializzati proprio nella coltivazione di abeti natalizi presenti sia in Europa che sul territorio italiano. All’estero ad esempio sono la Danimarca, la Germania, la Finlandia e l’Ungheria ad avere il primato. In Italia i vivai si trovano soprattutto in Piemonte, Veneto e Toscana. Solitamente vengono coltivati su terreni abbandonati, senza fertilizzanti o pesticidi, che altrimenti potrebbero essere a rischio idrogeologico.

La maggior parte degli alberi veri viene venduto con le radici, in questo modo è possibile trapiantarli in giardino o lasciarli all’interno del vaso.

Come scegliere l’albero di Natale vero

Rispetto all’albero di Natale finto, quello autentico è più difficile da gestire. La prima cosa da sapere è che non tutti le piante sono sufficientemente resistenti per supportare lucine e decorazioni. Le più indicate sono i pini e gli abeti, anche se quest’ultimo va trattato con maggiore delicatezza e non è in grado di reggere pesi eccessivi. Un albero in buona salute, comunque ha un colore vivo e non perde molti aghi.

Dove posizionare l’albero di Natale vero

Una volta scelto l’albero di Natale, prima di procedere con gli addobbi meglio lasciarlo qualche giorno all’aperto, in giardino o sul balcone per non fargli subire lo shock termico tra l’ambiente fresco del vivaio e il caldo dell’appartamento.

Trascorsi alcuni giorni, nel momento in cui entra in casa, posizionatelo in un luogo fresco e luminoso, lontano dalle correnti d’aria. Inoltre, un’altra accortezza è quella di tenerlo distante da fonti di calore come i termosifoni, i camini o gli elettrodomestici in funzione.

Prendersi cura dell’albero durante le feste

Nel momento in cui viene scelto un albero di Natale non dovete dimenticare che è una pianta, quindi vanno evitate le decorazioni troppo pesanti che potrebbero rompere i rami e non bisogna spruzzare prodotti sintetici come la neve finta.

Detto questo, la cura dell’abete dura anche durante il resto delle festività, prima di tutto è necessario non dimenticare di innaffiarlo seguendo le indicazioni del vivaista, ma in generale le radici hanno bisogno di essere umide e non bagnate, quindi prestate la massima attenzione ai ristagni dell’acqua.

Uno dei consigli utili è quello di posizionare del ghiaccio sulla terra un paio di volete a settimana e continuare a concimarlo con bucce e residui di cibo.

Quando il Natale sarà terminato dovrete continuare a prendervi cura del pino. Nel caso di un giardino abbastanza ampio e se vivete in un posto freddo potete scegliere questa soluzione. Occorre comunque essere certi di lasciare all’albero uno spazio di almeno 10 metri tutt’intorno e concimarlo nel periodo che va da marzo a settembre. In alternativa può essere sistemato sul terrazzo o sul balcone in attesa del Natale successivo. Anche in questo caso servono alcune accortezze. Non deve essere posizionato in pieno sole e va innaffiato regolarmente o ogni volta che il terriccio si asciuga. Per quanto riguarda il rinvaso va eseguito ad aprile scegliendo una misura in più ogni anno. Se non avete spazio a sufficienza potete donarlo a un vivaio o a un centro di raccolta per il recupero delle piante.