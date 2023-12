Come curare raffreddore, tosse e congestioni nasali in modo naturale

Le alte vie respiratorie sono sottoposte a grandi prove durante tutto l’anno, ma è vero che quando ci troviamo nel pieno della stagione autunno-inverno, la possibilità di contagio di raffreddori e tosse aumenta vertiginosamente.

Per cercare di limitare e contenere sinusiti e congestioni, gli esperti di NATURALSALUS, la start up del gruppo IMO Spa, proprietaria del brevetto esclusivo Bioenergetic EXTRACTION, ci aiutano a capire come fare per prenderci cura delle alte vie respiratorie, quali sono le piante che possono aiutarci a rinforzare, proteggere e curare naso e gola, e ci forniscono utili consigli da applicare alla nostra quotidianità.

Sinusite, faringite e laringite - come riconoscerle

La sinusite si caratterizza per congestione nasale, muco, mal di testa, mal di gola e di orecchie. La laringite è l’infiammazione della laringe, a causa di un uso eccessivo, irritazione o infezione. Provoca abbassamento della voce, mal di gola e secchezza della gola (anche tosse secca). La faringite, invece, è un'infiammazione della mucosa della faringe, che spesso presenta dolore nella deglutizione, arrossamento e ingrossamento delle ghiandole e talvolta febbre.

Il decalogo per evitare le infezioni delle alte vie respiratorie

Ecco quindi i comportamenti da tenere e da evitare per non contrarre infezioni alle alte vie respiratorie, come sinusite, raffreddore e tosse.

1. Lavare le mani con frequenza

Soprattutto se si è stati in luoghi pubblici o a contatto con persone potenzialmente contagiose.

2. Non toccarsi occhi e naso con le mani sporche

Gli occhi e il naso, così come la bocca, sono la porta d'accesso più immediata per virus e batteri, per questo è bene evitare di toccarli con le mani sporche.

3. Fare dei lavaggi nasali

Sono tipici per neonati e bambini, ma sono un’ottima pratica anche per gli adulti. Basta munirsi di una siringa sprovvista di ago e di soluzione fisiologica, il risultato è sorprendente.

4. Cambiar con frequenza i fazzoletti

Talvolta vi è la tendenza a riutilizzare eccessivamente i fazzoletti di carta. Il ricambio è una buona prassi dal punto di vista igienico e di limitazione del contagio.

5. Non condividere i fazzoletti

In famiglia, ad esempio, con i bambini, è facile che per praticità si condividano i fazzoletti. È un’abitudine che amplifica il contagio, quindi anche se comodo meglio evitare.

6. Mantenere una corretta idratazione

L’acqua ha una funzione importantissima per il nostro corpo, e quando siamo raffreddati è bene bere più del normale. Anche bere infusioni calde aiuta a sentirsi meglio e a decongestionare.

7. Fare gargarismi ed eventualmente fumenti

I gargarismi possono essere fatti semplicemente con camomilla, limone oppure con acqua e sale. Per i fumenti una soluzione semplice ed efficace è bicarbonato e camomilla.

8. Aumentare l’apporto di vitamina C

Mangiare molte arance, mandarini e limoni, aiuta a fortificare il sistema immunitario. Così come i pompelmi e i kiwi.

9. Limitare al massimo il consumo di tabacco

Fumare irrita i tessuti della gola, quindi è bene cercare di ridurre al minimo il consumo di tabacco.

10. Evitare gli sbalzi di temperatura.

In tutti i sensi. Che si tratti di riscaldamento, alimenti eccessivamente caldi, bevande eccessivamente fredde, possono lesionare la mucosa della faringe. Una sciarpa è sempre un ottimo alleato.

I rimedi naturali contro raffreddore, sinusite e congestione nasale

Vediamo quindi quali sono i rimedi naturali più efficaci per contrastare raffreddore, sinusite e congestione nasale.

Poligala: Pianta dall’uso tradizionale erboristico, si rivela preziosa come espettorante e fluidificante del catarro grazie ai principi contenuti nel suo fitocomplesso.

Aglio: Pianta dalle innumerevoli proprietà e usi tradizionali, per questo tipo di esigenza, agisce grazie ai suoi composti solforati (allicina) che dopo assimilazione vengono eliminati per via polmonare venendo quindi a contatto direttamente con le vie aeree, in cui svolgono azione mucolitica e antimicrobica. L’associazione con oli essenziali è in grado di mascherare eventuale mal odore dell’alito.

Sulforaphane: Oltre alle sue proprietà antiossidanti e depurative, per questo tipo di esigenze diviene prezioso per la sinergia d’azione con l’aglio, aumentando le proprietà fluidificanti ed espettoranti dello stesso e migliorandone la digestione per i soggetti che normalmente avrebbero problemi in tal senso.

Eucalipto olio essenziale: Balsamico, decongestionante; ha azione coadiuvante antibatterica e antivirale e favorisce apertura delle vie aeree.

Niaouly olio essenziale: Balsamico, fluidifica il muco catarrale; azione coadiuvante antibatterica e antivirale.

Pino olio essenziale: Balsamico, fluidifica il muco catarrale; azione coadiuvante antibatterica e antivirale.

Fieno Greco: Serve a migliorare l’assimilazione degli oli essenziali, modulandone il rilascio e ottimizzando la biodisponibilità.

I rimedi naturali per mal di gola, faringite e laringite

E se si soffre di mal di gola, faringite e laringite? Ecco i migliori rimedi naturali!