Dall’associazione A.Ma.Te donazione di un ecografo per il Sant’Anna

E’ stato consegnato in questi giorni un nuovo ecografo, completo di sonde che l’associazione A.Ma.Te ha donato per il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna. L’acquisto è stato reso possibile soprattutto grazie alla donazione che è stata effettuata all’organizzazione di volontariato dall’azienda Larioavicola di Fenegrò.

La donazione

“E’ un piacere per noi ringraziarvi - spiega il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi, che ha incontrato i donatori - Ringraziarvi per la donazione e soprattutto dell’attenzione che avete avuto nei confronti della nostra comunità”. “

E’ bastato presentare il progetto e subito l’azienda e l’associazione ci hanno sostenuto - aggiunge il dottor Roberto Pusinelli, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna nonché direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza di Asst Lariana - Siamo grati di poter contare sulla disponibilità e vicinanza di questi preziosi amici”. Il nuovo ecografo - così come gli altri due dispositivi che Asst Lariana, da parte sua, ha provveduto ad acquistare - oltre che ad essere utilizzati in Pronto Soccorso verranno resi disponibili per un progetto di formazione. “L’utilizzo dell’ecografia si è dimostrata utile anche nell’identificazione di alcune forme di sepsi - spiega il dottor Pusinelli - e il riconoscimento precoce di un’infezione è fondamentale per anticipare i trattamenti e migliorare la sopravvivenza. Da qui la decisione di implementare le competenze del personale sanitario nell’utilizzo dell’ecografia, in particolare, appunto, per valutare e monitorare lo shock settico, integrando i dati ecografici con quelli clinici e metabolici”.

L'associazione A.Ma.Te

L’associazione è convenzionata con Asst Lariana dal 2015 e sono numerose le attività in cui la ODV è coinvolta. I volontari sono impegnati nel progetto per l'accoglienza e l'umanizzazione dedicato ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso; collaborano con l’unità di Cure Palliative, nell’ambito dei servizi a domicilio; all'ospedale Sant'Anna prestano servizio nell'ambulatorio di Terapia del dolore e nella struttura di Gastroenterologia Generale e Multimodale. Per maggiori informazioni sulle attività e l'organizzazione o per diventare volontari, è possibile scrivere alla mail info@amate.it oppure contattare i numeri 327/1311958, 327/8607090. L’associazione è raggiungibile anche dal sito www.amate.it e su Facebook @Amate