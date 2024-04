Ingrossamento della prostata: l'ospedale Sant'Anna centro internazionale di formazione

Quaranta urologi selezionati, provenienti da tutta Europa, sono stati ospiti dell’ospedale Sant’Anna il 25 e 26 aprile per una due giorni dedicata alla formazione dei professionisti. L’European School of Urology (EAU) ha infatti scelto per la prima volta Asst Lariana per organizzare una masterclass sulla gestione chirurgica dell'ipertrofia prostatica benigna.

Ipertrofia prostatica

L'ipertrofia prostatica benigna, ovvero l’ingrossamento della prostata, è una condizione che, secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, colpisce un'alta percentuale di uomini sopra i 65 anni i quali soffrono di disturbi urinari anche gravi.

Una masterclass d'eccezione

Ad accogliere i professionisti il direttore della masterclass, il dottor Giorgio Bozzini, primario del reparto di Urologia del Sant’Anna. Tra i relatori arrivati per la due giorni urologi quali Javier Romero-Otero (Madrid, Spagna), Jean Baptiste Roche (Bordeaux, Francia), Hashim Hashim (Bristol, Gran Bretagna) e Jan Klein (Münsterlingen, Svizzera).

Durante i due giorni di attività, i quaranta specialisti dell’urologia selezionati a fronte di oltre 200 richieste d’iscrizione al corso hanno avuto l’occasione di seguire lezioni teoriche e di osservare attraverso dirette streaming i colleghi in azione in sala operatoria. In particolare, i medici hanno potuto conoscere e vedere dal vivo l’attuazione di procedure minimamente invasive per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna grazie all’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione.

Specialisti internazionali

“I più qualificati specialisti della chirurgia urologica sulla prostata di tutta Europa in questi due giorni sono stati riuniti nel nostro ospedale - commenta il dottor Bozzini - E’ un vero onore, oltre che il riconoscimento da parte dell’European School of Urology dell’importante percorso intrapreso dall’Urologia di Asst Lariana. Un grazie particolare a tutto lo staff: medici, infermieri, anestesisti e anche amministrativi che hanno permesso l’organizzazione di questa masterclass”.

Ospedale Sant'Anna centro certificato

Già nei mesi scorsi l’ospedale Sant’Anna aveva ottenuto la certificazione EUSP (European Urological Scholarship Program) Host Center nel campo della cura dell’ipertrofia prostatica benigna, rilasciata dall’European Association of Urology e dall’European Board of Urology. Un riconoscimento ottenuto grazie a tre fattori: una quantità di interventi continua e consolidata, una presenza costante nelle pubblicazioni scientifiche e un’offerta diversificata di trattamento della patologia.