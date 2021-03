Avanza l'ipotesi zona rossa per tutta la Lombardia dall'8 marzo

Alternativa arancione rafforzato come già nel comasco dal 3 marzo

La situazione varianti, illustrata oggi dall'assessore al Wefare Letizia Moratti, tiene sotto scacco la Lombardia. E se Como da mercoledì 3 marzo passa in zona arancione rafforzata, in tutta la Lombardia avanza l'ombra della zona rossa. Come anticipa Repubblica, il governatore Attilio Fontana starebbe infatti pensando ad un intervento preventivo.

L'ennesima restrizione, esattamente ad un anno dal primo lockdown del marzo 2020. Il provvedimento potrebbe scattare già con il nuovo Dpcm,appena firmato da Draghi, lunedì 8 marzo. I dati sull'andamento della pandemia stanno peggiorando e la Regione teme che il cambio di colore, con l'introduzione dell'arancione rafforzato che da domani tocca anche il comasco, alla fine possa non bastare.

Il governatore, stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano, vorrebbe quindi giocare d'anticipo. Nella migliore delle ipotesi tutta la Lombardia passerebbe alla tonalità arancione scuro. Tuttavia, l'ennesino provvedimento draconiano sarebbe l'ipotesi più gettonata al momento. Insomma, anche per come procede la campagna vaccinale, la fine del tunnel sembra sempre più lontana.