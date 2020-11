Vietato sciare in Valtellina, piste chiuse durante le vacanze

Ancora le vacanze natalizie al centro della discussione del prossimo Dpcm del governo. A prescindere dal fatto che la Lombardia possa anche passare al livello di guardia arancione, a dicembre e gennaio le piste da sci rimarranno chiuse. Addio quindi alle settimane bianche anche all'interno della propria regione.

Il governo sembra infatti decisamente orientato ad escludere la possibilità che durante le festività di Natale e Capodanno si possa andare in montagna o avere una libertà di spostarsi verso le località di vacanza. Il governo ha anticipato informalmente di stare lavorando a una iniziativa allargata a tutta Europa (Svizzera compresa?) per prevenire le consuete “vacanze sulla neve”.

Un fenomeno che nel periodo invernale attira appassionati degli sport sciistici e dei soggiorni in montagna, una conseutudine che nei ragionamenti di Palazzo Chigi porterebbe con sè la stessa spensieratezza delle serate in discoteca della scorsa estate, seppure le discoteche non verrano certo riaperte in nessuna parte d'Italia. In altre parole diventa così impossibile pensare che possa essere accolta, anche nelle regioni che nel periodo delle vacanze natalizie dovessoro trovarsi nella zona meno a rischio, ovvero quella gialla, la richiesta dei governatori che avevano sollecitato la riapertura degli impianti sciistici sia pure con il 50 per cento della capienza, la mascherina obbligatoria e gli ingressi scaglionati. Ancora una volta le responsabilità vengono di fatto spostate sui comportamenti dei cittadini, anche per le attività all'aperto.

Nessuna possibilità che i sciatori comaschi possano quindi recarsi anche solo in giornata in Valtellina per una sciata. Resta invece da capire se ci si potrà invece recare nelle propie seconde case in montagna una volta rimossi i divieti di spostamento all'interno della propria regione. Rimane poi da capire come si comporterà in quel periodo la Svizzera con i propri impianti sciistici, attualmente aperti, e se i lombardi potranno varcare il confine, una volta abbassato da rosso ad arancione il livello di guardia, per andare a sciare.