Vaccino covid, in Lombardia arrivano 66 hub: 214 milioni di euro l'investimento

Non fai in tempo ad ipotizzare che più che gli hub servono i vaccini, che Regione Lombardia ne piazza 225. Sono state infatti presentate oggi dall'assessore al Welfare Letizia Moratti le linee guida ufficiali del Piano regionale dei vaccini.

Sono stati individuati quindi 66 hub idonei in Lombardia, quali lo sapremo solo nei prossim giorni,. ed è stato indicato nuovamente il mese di giugno quale data ultima per concludere la vaccinazione di massa, sempre che le dosi siano disponibili.

Guido Bertolaso, come anticipato ieri, ha invece confermato che si partirà da circa 24mila persone residenti nel bresciano, ovvero nelle zone più colpite dalla variante inglese che a suo dire avrebbe già innescato la terza ondata.

Ma tornianìmo agli hub, gli spazi che verranno allestiti in regione per le somministrazioni del vaccinio anti-covid. Per fortuna si tratta di spazi già esistenti e non di nuove strutture. Bertolaso ha spiegato che si va da mille fino ai 13 mila metri quadrati e che per i costi è prevista una spesa complessiva di 214 milioni di euro. Una cifra comunque importante soprattutto in riferimento al fatto che ancora si deve dimostrare la necessità di spazi così importanti. Di seguito il video con gli interventi del piano.