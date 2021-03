Vaccino covid, Guerra risponde a Bertolaso: "I sindaci si sono sempre assunti le loro responsabilità"

Non c'è dubbio che il sindaco di Tremezzina e presidente Anci Lombardia, sia in prima linea dall'inizio dell'emergenza covid. Ragion per cui Mauro Guerra non ha certo digerito le dichiarazioni di Guido Bertolaso, consulente di Fontana per la campagna vaccinale. “Voglio ricordare a Mario Bertolaso che se c’è qualcuno che in tutta la vicenda della pandemia, dal suo inizio ed ora nella campagna vaccinale, non solo non ha fatto lo scaricabarile o preso le distanze, ma si è fatto carico fino in fondo delle proprie responsabilità e anche di quelle di altri sono proprio i sindaci e l’Associazione che li rappresenta. Ogni giorno".

Lo ha dichiarato il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra in risposta alle dichiarazioni del coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia Guido Bertolaso, riportate ieri dalla stampa. Va detto, per dovere di cronaca, che l'accordo per l'hub vaccinale di Como a Villa Erba è arrivato solo dopo la visita di Bertolaso al sito di Muggiò, evidentemente giudicato inadatto.

"Trovo sconcertanti, inaccettabili e offensive le sue parole odierne - ha aggiunto Guerra. "Non solo non scarichiamo responsabilità, ma siamo stati sempre pronti, disponibili ad ogni attività che ci è stata richiesta e chiediamo tenacemente di essere maggiormente coinvolti in tutte le fasi della campagna vaccinale. E si può ben vedere quanto ce ne sia bisogno".

"E’ incredibile che mentre noi siamo impegnati a lavorare seriamente e lealmente, per contribuire al cambio di passo della campagna vaccinale che tutti invocano, a partire da Governo e Regione Lombardia con i suoi provvedimenti anche di oggi, il coordinatore della campagna non trovi di meglio che polemizzare con i Sindaci. Per me la polemica finisce qui - ha concluso - abbiamo da lavorare per i nostri cittadini. E c’è tanto da fare, a cominciare dall'incontro con il Presidente Fontana in programma per domani.”