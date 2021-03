Fontana cambia Aria: rimossi i vertici dell'azienda lombarda che gestisce le prenotazioni dei vaccini

Dopo le polemiche seguite alla disfatta sulle prenotazioni del vaccino covid in Lombardia, dopo le dure prese di posizioni "casalinghe" di Salvini e Letizia Moratti. il governatgore della Regione Attilio Fontana sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di Aria spa, la società della Regione sotto accusa per gli enormei disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale, Secondo quanto si è appreso da fonti vicine al Pirellone, Fontana starebbe quindi azzerando tutte le cariche principali della società, azienda regionale controllata da Regione.

Salvini e il ruolo di Poste

L'obiettivo è correre. Entro la settimana dovrebbe arrivare Poste – ha detto il leghista —. Ho sentito Bertolaso, Fontana e la Moratti. Già oggi, senza i vaccini promessi e con i problemi informatici segnalati la Lombardia è quella che ha vaccinato più di tutti in Italia", ha sottolineato Salvini parlando dei problemi registrati nella regione. "Non sono più ammesse incertezze. Dobbiamo correre, ma in tutta Italia. Noi stiamo correndo per produrre i vaccini in Italia e comprarli all'estero e poi ovunque. Se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato o non ha capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere, come accade in qualsiasi impresa privata", ha concluso.