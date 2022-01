Skipass gratuito per i bambini vaccinati sulle piste dei Piani di Bobbio

La data del 10 gennaio 2022 segna l'inizio di una nuova fase nella strategia dello Stato italiano contro la pandemia, infatti da oggi sono in vigore nuove restrizioni per i non vaccinati e nuovi obblighi. Anche qualche realtà di tipo privato ha voluto attribuire a questa data un particolare significato, è il caso degli impianti sciistici dei Piani di Bobbio. A partire dal 10 gennaio e fino al 10 febbraio 2022 i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno effettuato il vaccino anti-covid e quindi in possesso di green pass per vaccinazione, potranno trascorrere una giornata gratuita sulle piste.





"Per ottenere lo skipass omaggio del bambino - si legge nel sito delle piste dei Piani di Bobbio - è necessario presentare in biglietteria a Barzio o Valtorta il certificato vaccinale e il documento di identità dei propri figli dai 5 agli 11 anni. Si otterrà così uno skipass da utilizzare nella giornata stessa".Le modalità di adesione: è' possibile aderire all'iniziativa 1 sola volta dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022; è necessario essere accompagnati dai genitori in biglietteria per ritiro skipass omaggio e presentare il certificato vaccinale e il documento di identità del bambino; la promozione nonè valida per gruppi ma solo per bambini accompagnati in biglietteria dai propri genitori