Da lunedì il super green pass esclude i no vax dalla vita sociale

Approvato il nuovo decreto, intanto da lunedì 10 gennaio 2022 scattano le norme previste dal precedente decreto festività, che impone l’obbligo di super green pass per tutta una serie di attività e luoghi per i quali era finora consentito l’accesso anche con il green pass base. In altre parole per chi non è vaccinato si tratta a tutti gli effetti di una esclusione totale dalla vita sociale in luoghi pubblici.

Trasporti

Non basterà più il certificato semplice per salire su un qualsiasi mezzo di trasporto: aerei, treni, navi, pullman, trasporti locali, bus, tram, metropolitane.

Bar e ristoranti

Servirà sia nei bar che nei ristoranti anche all'aperto. Senza si potrà solo prendere cibo da asporto.

Attività

Super Green Pass da lunedì anche per entrare in palestra o in piscina, in un museo o a una mostra, per fiere, convegni, congressi, centri benessere e terme (tranne che per i servizi sanitari), per sale giochi e parchi divertimento.

Soggiorni ed Eventi

Super Green Pass anche per gli alberghi, per partecipare a matrimoni o feste per cerimonie civili o religiose.