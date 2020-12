Tutti positivi al covid: i senzatetto dell'ex scalo merci ospitati dalla Croce Rossa

Sono risultati tutti positivi al covid i senzatetto che nella mattina del 2 dicembre 2020 sono stati fatti sgomberare dall'area dell'ex scalo merci vicino alla stazione San Giovanni di Como. Per l'esattezza le forze dell'ordine hanno identificato 17 persone (mentre 4 si erano allontanate prima dell'arrivo della polizia).

Come detto, tutti sono stati sottoposti al test rapido che ha dato esito positivo in tutti i casi. Per questa ragione i senzatetto sono stati ospitati nella struttura che il Comune di Como ha dato in gestione attraverso una convenzione alla Croce Rossa. Si tratta dello stabile compreso tra via Cadorna e via Italia Libera. Tutti gli ospiti sono in attesa di essere sottoposti al tampone molecolare. Chi sarà negativo verrà ospitato o al dormitorio di via Napoleona o al in quello di via Borgovico.