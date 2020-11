Gallera: "Indice Rt rallenta in Lombardia, oggi è a 1.5"

Qualche buon indizio c'è. Ma è certamente presto per capire se la curva sia in costante discesa. Cauto ottimismo, sì, ma è certamente presto per dire se la Lombardia possa uscire o meno dalla morsa delle zona rossa, come ha confermato anche il governatore Fontana.

In mattinata è nuovamente intervento l'assesore lombardo al Welfare Giulio Gallera: "L’indice Rt ha rallentato in maniera significativa in questi ultimi giorni e questo è sicuramente il risultato delle azioni messe in campo in Regione Lombardia". Parlando poi dei dati di ieri (9.291 casi, con le criticità nelle aree di Milano, Monza Brianza, Varese, Brescia e Como), Gallera ha aggiunto che "la riduzione dell’Rt (l’indice di trasmissibilità del virus), in Lombardia era salito ben oltre il 2% mentre oggi si attesta sull’1, 5 in base alle elaborazione dell’Ats". Nei giorni scorsi si erano rincorse voci su un eventuale avvicendamento in giunta e in particolare proprio dello stesso Gallera, tema prontamente smentito da Fontana con un secco "non abbiamo tempo per pensare a queste cose".