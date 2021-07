Green Pass obbligatorio su aerei, navi e treni. Il Governo valuta la stretta per il rientro dalla vacanze

Nell'ultimo decreto questo tema, ovvero quello dei mezzi di trasporto, era stato momentaneamente accantonato dando la precedenza a ristoranti, eventi e altre attività. Ora il Governo ragiona sui viaggi a lunga percorrenza e vorrebbe almeno la prima dose di vaccino fatta o un tampone negativo.

Questo da fine agosto quando per l'appunto il Green Pass potrebbe diventare obblogatorio anche per treni, aerei e navi. Nel decreto di giovedì scorso si è prorogata l'emergenza fino al 31 dicembre e sono stati cambiati i paramentri per i cambi di colori delle regioni. Ma si ragiona su altre novità, che potrebbero essere introdotte prima della fine delle vacanze.

Green pass "entro agosto" per treni, navi e aerei?

L'ipotesi allo studio del Governo, infatti, è quella di introdurre l'obbligo di certificazione per questi mezzi di trasporto, dai 12 anni in su, entro gli ultimi giorni di agosto, per giocare d'anticipo in vista di settembre e della ripresa di varie attività, in primis la scuola. Il green Pass obbligatorio per navi treni e aerei dovrebbe avere una data dalla prosima settimana.

Secondo il Corriere della Sera, non si parlerà ancora dei mezzi pubblici locali ( un tema che sta facendo molto discutere) ma sicuramente la questione verrà affrontata prima dell'inizio delle scuole per evitare la didattica a distanza.

La stretta per il rientro dalle vacanze è, al momento, un'ipotesi in fase di valutazione. Se dovesse essere confermata nei prossimi giorni, come avviene per gli altri luoghi pubblici, in alternativa all'attestazione sulla prima dose di vaccino effettuata si potrà presentare un tampone negativo. Una procedura che eviterebbe a chi viaggia in aereo e rientra in Italia di sottoporsi a un doppio tampone o alla quarantena.

Green pass per visite ai parenti in ospedale

Una cosa è certa. Non solo palestre, ristoranti e cinema: secondo quanto specificato dal ministero della Salute nelle scorse ore, il decreto covid appena varato dal governo, con cui si norma l'uso del green pass, prevede l'utilizzo della certificazione verde obbligatoria anche per le visite ospedaliere. L'accesso dei parenti alle sale d'attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri, infatti, sarà possibile solamente presentando il documento.