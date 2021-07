Decreto e Green Pass: dove sarà obbligatorio dal 5 agosto. Nuovi parametri per i colori delle Regioni

Dal 5 agosto Green Pass obbligatorio (per tutte le persone dai 12 anni in su) con una dose di vaccino nei ristoranti al chiuso e nei locali (bar o altro) dove si consuma al tavolo, per eventi e competizioni sportive, piscine, palestre e ancora fiere, sagre, parchi divertimento, convegni. Questo nella bozza, come riportato anche su il Corriere della Sera, del nuovo decreto covid che è stato illustrato dal ministro della Salute Speranza. Niente da fare per le discoteche che resteranno chiuse. Lo stato di emrgenza fino al 31 dicembre.

Nuovi paramentri per i colori delle Regioni

Per passare in zona gialla questi i parametri espressi dal ministro Speranza: almeno il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e 15% area medica. Per la zona arancione 20% terapia intensiva e 30 % area medica. Per la zona rossa 30% in terapia intensiva e 40% area medica.

Green pass dal 5 agosto

In zona bianca Green Pass obbligatorio con una dose (solo per chi ha più di 12 anni) per l'ingresso ai ristoranti al chiuso.

Tamponi a prezzi bassi

Soprattutto per i giovanissimi e per chi non può vaccinarsi per motivi legati alla salute si pensa a far pagare il tampone, per avere il Green Pass, a prezzo di costo.