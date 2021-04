Como, AstraZeneca: in arrivo 1900 dosi al Sant'Anna

Arriveranno a destinazione domani, 15 aprile i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna presso l’Ospedale Sant’Anna di Como di 1.900 dosi del vaccino AstraZeneca.

Nella giornata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso la struttura ospedaliera comasca.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà domani in Lombardia 26.900 dosi di vaccini AstraZeneca.

Il vaccino AstraZeneca sta cominciando a essere rifiutato da alcuni lombardi. A dirlo, durante la commissione del consiglio regionale mercoledì 14 aprile è stato il dg del welfare della Regione Lombardia Giovanni Pavesi:

«Quello del rifiuto del vaccino AstraZeneca è un tema difficile. È un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare».