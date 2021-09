Camion incastrato in via Museo Giovio a Como

Un camion è rimasto incastrato questa mattina, giovedì 9 settembre, nella stretta via Museo Giovio che conduce a villa Olmo provenendo da via Borgovico. Il mezzo, con targa straniera, nonostante i cartelli che segnanalo l'altezza ridotta, ha cercato ugalmente di passare rimanendo però bloccato sotto il ponticello. Succesivamente i vigili del fuoco sono intervenuti dalla sede di via Valleggio per disincastrare il grosso furgone.