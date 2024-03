Un mese di lavori, le modifiche ai percorsi dei bus preoccupano i cittadini di Sagnino

In arrivo modifiche alla viabilità e ai servizi di trasporto pubblico, a causa di interventi infrastrutturali previsti per il rifacimento della tombinatura. Vittorio Mottola, ex consigliere comunale e residente nel quartiere di Sagnino, ha sollevato preoccupazioni e proposto soluzioni in merito alle conseguenze che questi lavori comporteranno per i cittadini della zona. A partire da lunedì 4 marzo 2024, l'intersezione tra via Tibaldi e via Polano verrà chiusa al traffico, seguita dalla chiusura della tratta alta di via Tibaldi, con ripercussioni dirette sul percorso della linea 11 degli autobus e sulla disponibilità delle fermate. In una comunicazione indirizzata ai giornalisti, Mottola interroga ASF Autolinee e le autorità comunali sulla loro preparazione per mitigare i disagi previsti, sollecitando l'introduzione di servizi sostitutivi quali navette o minibus per mantenere il collegamento tra Tavernola e Sagnino.

"Verrà chiusa l'intersezione tra via Tibaldi e via Polano e, successivamente, verrà chiusa la tratta alta della via Tibaldi dall'intersezione con via Polano alla rotonda di via Conciliazione - indicativamente per 5 settimane - spiega Mottola -. Ciò comporterà modifiche al percorso della linea 11 e rimarranno senza servizio le fermate di via Tibaldi, via Conciliazione e via Pio XI fino alla piazza di Sagnino. Sollecitato da cittadini che mi hanno posto il problema della soppressione nella tratta sopra citata, ci si chiede se ASF e Comune abbiano provveduto ad una sostituzione con una navetta/minibus che possa garantire il collegamento Tavernola/Sagnino, limitando i disagi che si verranno a creare".

"Inoltre, - conclude Mottola - le corse proposte, in questo periodo, della linea 11 n° 11092 delle 13:10 e n° 11118 delle 16:10 che ripartono da Ponte Chiasso proseguiranno sulla via Bellinzona omettendo il transito da Sagnino fino a Villa Olmo. Si chiede perchè non dirottarle su via Brogeda con proseguimento via Asiago - Tavernola e proseguire con percorso regolare, visto che la via Bellinzona è già servita dalla linea 1 e linea 7".