Erba, Zoffili: "Imbrattato con sostanza rossa la sede della polizia locale in stazione"

"Purtroppo i vandali sono tornati in azione ieri notte a Erba. Questa mattina mi sono infatti accorto che nottetempo è stato vandalizzato e imbrattato, con una sostanza rossa che sembra sangue, l'ingresso dell’ufficio di Polizia Locale presso la Stazione, in piazza Padania". Così il Deputato erbese Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega e Presidente della Commissione sicurezza in Comune a Erba. "Ho subito avvertito dell'accaduto la Polizia Locale, i Carabinieri - prosegue Zoffili - e il nostro vicesindaco con delega alla sicurezza, Sofia Grippo, che è arrivata immediatamente sul posto. Spettano ai nostri Agenti e alle Forze dell'Ordine i rilievi e le indagini del caso, ma quello che mi preme sottolineare è che questo, come i precedenti atti intimidatori avvenuti in città, non ci fermerà. Il presidio in Stazione si è dimostrato un utile deterrente, considerata la netta diminuzione degli episodi criminali nella zona: continuiamo a lavorare per garantire la sicurezza degli erbesi e di chiunque transiti per la città, dal centro fino alle zone più periferiche".

Il vicesindaco di Erba, Sofia Grippo, conferma quanto accaduto e aggiunge: "Esprimo ferma condanna per quanto avvenuto, ma sono sicura che non ci vorrà molto tempo per risalire a chi ha compiuto l'imbrattamento. Le telecamere in piazza sono numerose, tutte attive e hanno ripreso ogni cosa, sulle immagini sono già al lavoro gli agenti della nostra Polizia Locale e i Carabinieri per consentire di risalire all'autore o agli autori dell'atto vandalico: chiunque sia stato, oltre a rispondere del gesto alla giustizia in sede penale e civile, dovrà ovviamente risarcire anche le spese per la pulizia".