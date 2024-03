Successo per il progetto "Cibo e Salute" della LILT all'istituto Romagnosi: ecco chi ha vinto

Nella giornata di martedì 26 marzo, presso l’ISIS Romagnosi di Longone al Segrino, si è tenuto l'evento conclusivo del progetto "Cibo e Salute" promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt). Questo percorso formativo sull'alimentazione sana è stato indirizzato agli studenti destinati a operare nel settore alimentare, con l'obiettivo di sensibilizzare sui legami tra alimentazione e salute.

L'iniziativa, organizzata dalla Lilt di Como in collaborazione con le sedi di Brescia, Lecco (che ha guidato il progetto), Monza Brianza e Pavia, si è svolta nel contesto della "Settimana nazionale per la prevenzione oncologica", con l'intento di informare, educare e ispirare i giovani ad adottare abitudini alimentari corrette e consapevoli.

"È la prima volta che realizziamo questa iniziativa nel nostro territorio - spiegano le referenti della Lilt di Como, Caterina Bongiasca ed Eufemia Moralli - Abbiamo coinvolto due istituti a indirizzo alberghiero, il Romagnosi di Erba e il Vanoni Menaggio (distaccamento di Porlezza), sperando di poter ampliare il progetto nelle prossime edizioni. Attraverso lezioni teoriche condotte da nutrizionisti della Lilt, laboratori pratici e la creazione di ricette, gli studenti hanno potuto approfondire l'importanza dell'alimentazione per la salute e il ruolo di una dieta equilibrata nella prevenzione dei tumori, valorizzando al contempo i prodotti tipici del nostro territorio, in particolare i formaggi locali per quest'anno".

Durante la mattinata dell'evento finale, gli studenti hanno presentato le loro ricette, a base di caprino di Caslino d’Erba per i ragazzi del Romagnosi e di semuda dell’Alto Lario per quelli del Vanoni, a una giuria composta da esperti del settore: Enzo Pomentale, delegato di Como dell’Accademia Italiana della Cucina, Martina Brenna, dietista presso l’ospedale di Erba, Ermanno Rumi, sommelier.

La vittoria è stata conquistata dagli alunni della 5 L del Romagnosi, Simone Alvito, Federico Batelli, Davide Chesler, Jordan Galuppi e Karina Kosar, con il loro piatto denominato "Capriccino". Al secondo posto, a un solo punto di distacco, si sono classificati gli alunni del Vanoni, Tommaso Bordoli, Andrea Zinetti, Loris Albini, Gilles Cola, Alessandro Verde e Claudia Noto.

"La prevenzione oncologica non riguarda solo cure e diagnosi precoci, ma anche educazione e consapevolezza sulle scelte quotidiane che influenzano la nostra salute", ha sottolineato Giorgio Maria Baratelli, Presidente della Lilt di Como. "Questo progetto ha offerto un'opportunità unica per promuovere la nostra tradizione culinaria e sensibilizzare i futuri chef sull'importanza di consumare prodotti locali e di stagione".

Alla premiazione di questa mattina hanno partecipato anche il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, il presidente di Confcommercio Como, Giovanni Ciceri, e il membro della giunta della Camera di Commercio Como-Lecco con delega al turismo, Giuseppe Rasella.