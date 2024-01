Erba, attive in stazione e al parco le nuove colonnine Sos collegate al 112

Attivate a Erba due colonnine Sos: sono posizionate davanti all'ufficio della polizia locale in stazione e all'ingresso principale del Parco Majnoni. Queste colonnine sono collegate al numero unico di emergenza 112 e sono parte di una strategia più ampia per potenziare la sicurezza nella città. L'iniziativa, fortemente voluta dall'onorevole Eugenio Zoffili (Lega), si aggiunge alle misure già in atto, come le telecamere di videosorveglianza.

"L'amministrazione comunale, a partire dal sindaco Mauro Caprani e dal nostro vicesindaco leghista con delega alla Sicurezza, Sofia Grippo - ha commentato Zoffili - dimostra ancora una volta di prestare particolare attenzione al contrasto di ogni forma di criminalità e delinquenza, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per garantire la tranquillità dei cittadini erbesi e di chi frequenta e visita la nostra città”.