Semaforo pedonale di via Badone sempre rosso: problema risolto

Un piccolo ma sgradevole problema è stato risolto dopo la segnalazione pubblicata da QuiComo. Il semaforo pedonale tra via Badone e via Paoli, vicino all'Esselunga di Camerlata, era costantemente rosso proprio per i pedoni, benché sia stato installato proprio per favorire l'attraversamento del pericoloso snodo stradale da parte dei disabili. L'assessore alla Polizia locale, Elena Negretti, ha subito affermato che avrebbe richiesto un intervento immediato affinché il problema fosse risolto. Promessa mantenuta: in meno di 24 ore il semaforo pedonale ha ripreso a funzionare correttamente.