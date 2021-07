A Camerlata il semaforo che ce l'ha coi pedoni: per loro il rosso può durare più di 10 minuti

Una lettrice di QuiComo ha segnalato alla redazione il curioso quanto sgradevole malfunzionamento del semaforo posizionato tra via Badone e via Paoli che dovrebbe favorire l'attraversamento pedonale per soggetti disabili, mamme con passeggino e quant'altri non possano utilizzare il ponte a causa dei suoi gradini. In poche parole la chiamata non funziona: un pedone può restare fino a 10 minuti in attesa prima che scatti il verde. "Non è possibile - dice la lettrice di QuiComo - che una persona debba avventurarsi nell'attraversare la strada stando attenti a non essere investito, come per esempio un disabile o una mamma con un passeggino che non possono percorrere il ponte e che quindi sono costretti a tornare in dietro. Spero che chi di dovere e provveda alla sistemazione al piu presto".