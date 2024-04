Il parcheggio creativo che fa infuriare il residente. E questa volta i ticinesi non c'entrano

In un periodo in cui va di moda tra i comaschi fotografare le auto dei ticinesi mentre commettono infrazioni al codice della strada, in special modo soste abusive, un residente di Albate denuncia con una fotosegnalazione il cattivo comportamento di un italiano. Ci troviamo in via Merzario a Como, nel quartiere di Albate, per l'appunto. I due posteggi disponibili nel tratto fotografato sono, come si vede, occupati regolarmente da due auto. La distanza tra di loro non avrebbe permesso ad alcuna macchina, probabilmente neanche a una Smart, di sostare tra le due vetture. Ma ecco che un automobilista ha dato spazio alla creatività, riuscendo a posteggiare di traverso. Con l'unico problema, si fa per dire, di occupare anche parte del marciapiede con le ruote posteriori. La cosa ha destato la rabbia del residente: "A pochi metri c'è una piazza sempre mezza vuota, che bisogna c'era di parcheggiare in questo modo irrispettoso degli altri, oltre che irregolare".