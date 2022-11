Perché l'asilo nido di Albate chiude per 3 anni

Una brutta notizia per i bambini e i genitori dell'asilo Peter Pan di via Baldassarre Longhena ad Albate: la struttura chiuderà per ben 3 anni. Negli scorsi giorni le famiglie che mandano i loro bimbi in questo nido si sono visti arrivare una lettera del Comune di Como che avvisa della chiusura a partire dal prossimo giugno. Inizieranno la prossima estate, infatti, i lavori di completa ristrutturazione dell'asilo. Un intervento, come detto, che dovrebbe durare circa tre anni e che porterà alla realizzazione di un complesso dedicato ai bambini dagli 0 ai 6 anni. Dunque, non solo più solo nido ma anche scuola dell'infanzia. Si tratta di un progetto finanziato con il Pnrr e che, dunque, la giunta del sindaco Alessandro Rapinese eredita, di fatto, dalla precedente amministrazione.

Cosa succederà, quindi, ai circa trenta bambini che frequentano e che avrebbero dovuto frequentare il nido di Albate anche il prossimo anno? Il vicesindaco e assessore alla Politiche educative, Nicoletta Roperto, ha spiegato che "verrà data la possibilità ai genitori di scegliere in quale altro asilo portare i propri figli e le loro richieste avranno la priorità rispetto a nuove iscrizioni".