Buon successo per Albese: battuto 3-2 Pinerolo, ora si pensa al campionato

Molto brave le ragazze dell’che nell’ultimo test disputato con l’si sono imposte per 3-2. Questi i parziali della vittoria della formazione comasca, un ottimo viatico in vista dell’atteso esordio in Serie A2 tra una settimana:. Manca davvero pochissimo al debutto in campionato, per la precisione a Soverato, una trasferta lunga e complicata, ma non impossibile. Brave davvero a tutte, ottimo impatto anche delle giovani in campo nel quinto set.

Il tecnico Cristiano Mucciolo è stato più che soddisfatto dopo il successo nel test-match con la sua ex Pinerolo: ”Primo set da dimenticare, poi ottimo impatto sulla gara. Indicazioni ancora positive anche se c'è ancora da lavorare”. Una settimana appena e si vola a Soverato per un esordio sognato da una vita.