Stasera importante test per la Tecnoteam Albese: allenamento congiunto con la Picco

Le due formazioni si ritrovano a due mesi e mezzo di distanza dalla sfida per la promozione in A2

Sono appena 26 i giorni che separano la prima volta in assoluto dellain Serie A2. Il 10 ottobre ci sarà infatti la trasferta in Calabria aper un momento che tutta la città sta attendendo con trepidazione. La preparazione delle ragazze che saranno protagoniste di questa stagione 2021-2022 è entrata nel vivo da tempo e il gruppo si sta amalgamando progressivamente. Ancora più significativa, dunque, è la sfida di questa sera. Al Bione di Lecco è praticamente tutto pronto per l’allenamento congiunto con la Picco, per la precisione dalle 20:45. È di sicuro un test importante e indicativo per l’allenatore

Ci saranno appunto i primi spunti per comprendere qual è la forma della Tecnoteam e che aspettative ci possono essere per l’esordio in campionato. Vale la pena ricordare, tra l’altro, quella che è la principale novità delle sfide casalinghe di A2. Per ragioni di capienza, infatti, non si giocherà nel palazzetto di Albese, ma a Casnate, per la precisione al PalaFrancescucci, struttura che può vantare una capienza di circa 2 mila spettatori. Tornando a parlare del test di questa sera, non è un appuntamento qualsiasi.

Picco e Albese, infatti, tornano a incrociarsi a due mesi e mezzo dalla sfida che ha sancito la promozione della formazione comasca in Serie A2. A giugno, la Tecnoteam riuscì a conquistare la partita di andata con un perentorio 3-1 in trasferta, risultato bissato nel ritorno casalingo con un’altra prestazione maiuscola. Lo scorso 3 settembre le ragazze di mister Mucciolo hanno saggiato invece un campo di Serie A1 grazie all’allenamento congiunto con la Igor Volley Novara, altro test utile per la crescita della compagine lombarda.