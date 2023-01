Serie A2: Epifania in campo per la Tecnoteam Albese, al PalaFrancescucci arriva l’Itas Trentino

Dopo la sosta di fine anno, il campionato di volley femminile di Serie A2 riparte. La Tecnoteam Albese ha deciso di lasciare invariati i prezzi dei biglietti, un segnale di vicinanza verso i propri strepitosi tifosi che seguono le Guerriere sempre con affetto. Previsti anche quest'anno biglietti agevolati per i nuclei familiari, questo il dettaglio:

Un genitore ed un ragazzo 12-16 anni (10 euro al posto di 13)

Due genitori ed un ragazzo 12-16 anni (15 euro al posto di 21)

Due genitori e due ragazzi 12-16 anni (20 euro al posto di 26 euro)

Per avere le agevolazioni bisogna semplicemente presentare alla cassa il documento d’identità personale. Invariati, come detto, i prezzi dei biglietti di ingresso al PalaFrancescucci:

singolo 8 euro

ridotto 5 euro (dai 12 ai 16 anni ed Over 65)

Ingresso libero fino a 12 anni

Anche quest'anno non ci sarà la vendita online dei biglietti: la biglietteria del palazzetto aprirà sempre un'ora e mezza prima della gara per l'acquisto diretto. Domani dunque si torna sul campo. Al Palafrancescucci è attesa la Itas Trentino, alle 17:00, un match non semplice visto che si sta parlando della seconda in classifica nel girone A dell’A2 e reduce dalla preziosa vittoria ai danni della capolista Millennium Brescia.