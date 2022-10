A2: la Tecnoteam Albese fa e disfa contro Trento, ma la prima vittoria arriva al tie-break

Tecnoteam Albese Volley Como vittoriosa nella prima trasferta della stagione contro la Itas. Gara dai due volti: Albese scappa avanti 2-0, rimonta delle trentine (2-2) e poi decisione al tie-break. Saja si affida al sestetto già visto a Montichiari, con Bonelli in regia, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto laterali, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli libero. Chiappafreddo risponde con Nicolini al palleggio, Stroppa opposto, Nardo e Cassemiro in posto 4, Gallizioli e Veneriano al centro e Rolando libero. Ad approcciare meglio la gara è la formazione ospite che trascinata da un’ispirata Stroppa prende subito qualche punto di margine (2-5) costringendo l’Itas ad inseguire. Mason riporta sotto Trento (6-7) ma è nuovamente Stroppa, con due squilli consecutivi, a restituire ad Albese un break di vantaggio (7-9), divario che aumenta con il muro di Veneriano e l’errore in primo tempo di Moretto (8-12).

L’Itas stenta ad entrare in partita e a trovare continuità in ricezione, a differenza di una Tecnoteam pungente al servizio (ace di Veneriano del 9-14) e attentissima in difesa. Due attacchi out di Michieletto e Mason spediscono le ospiti sul 10-17, le gialloblù hanno un sussulto con il turno in battuta di Bonelli (15-20 firmato a muro da DeHoog) ma è tardi per riaprire i giochi con Nardo e Gallizioli che confezionano il 18-25 in favore della Tecnoteam. Anche l’avvio di secondo set è di marca comasca: grazie ad una correlazione muro-difesa impeccabile la Tecnoteam non lascia cadere a terra un pallone, spingendosi fino all’1-7 grazie agli spunti da posto 4 di Nardo.

Il time out richiesto da Saja scuote l’Itas, che si rifà sotto con il muro di Bonelli e l’errore di Stroppa (6-8). L’illusione di poter riaprire il parziale, però, dura pochissimo perché le gialloblù incappano in qualche imprecisione di troppo (7-14) e non bastano i sigilli a muro di Moretto e Michieletto per mantenere il passo di Albese (11-16). L’ace di Cassemiro spinge Saja a giocarsi il secondo time out del set, ma il muro di Nardo sulla fast di Fondriest e lo spunto di Gallizioli tengono la Tecnoteam a distanza di sicurezza (15-22), con la brasiliana Cassemiro abile a firmare di astuzia il punto numero venticinque (16-25). La reazione dell’Itas giunge puntuale in avvio di terzo set, grazie ad una battuta più pungente e un attacco più incisivo. Sono però tre errori ospiti a dare il là all’allungo gialloblù (10-6), con Moretto in evidenza al centro con l’attacco e il muro che spingono Trento sul 14-8.

La fast di Fondriest e l’ottimo turno al servizio della neo entrata Meli mettono in cassaforte il set (22-14), chiuso dal lungo linea di DeHoog (25-17). Sulle ali dell’entusiasmo l’Itas parte a spron battuto anche in avvio di quarto set, con una scatenata Mason che firma in contrattacco sei dei primi otto punti gialloblù (8-3). La squadra di casa è padrona del campo fino al 12-3, quando incassa la rimonta ospite, con Stroppa che spinge le compagne fino al -1 (16-15). A scacciare i fantasmi ci pensano DeHoog e Mason, mentre Michieletto va a segno con il muro del 19-15 e l’Itas torna a respirare. Il finale è in discesa per le ragazze di Saja, con ancora Michieletto letale a muro e con l’attacco sull’asta di Nardo che allunga il match al tie break (25-17).

Nel quinto set l’Albese ritrova gli attacchi di Nardo (2-4) ma soprattutto torna a difendere con grande intensità, mettendo in difficoltà Trento con Saja costretto a ricorrere al time out quando il tabellone di Sanbàpolis segna 3-7 per le lombarde. Stroppa elude per due volte il muro trentino (3-9), sul turno in battuta di Moretto le gialloblù si rifanno sotto (6-9) ma il block di Cassemiro vale il nuovo +5 per Albese (6-11). L’Itas prova il tutto per tutto e giunge fino al -2 (ace di DeHoog per il 9-11) ma sul più bello si inceppa in attacco con due errori consecutivi che spianano la strada alle lombarde (10-15). Il tabellino del match:

ITAS TRENTINO-TECNOTEAM ALBESE 2-3 (18-25, 16-25, 25-17, 25-17, 10-15)

TRENTO: Mason 14, Moretto 8, Dehoog 21, Michieletto 13, Fondriest 11, Bonelli 1, Parlangeli (L), Meli 1. Non entrate: Bisio, Joly, Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja

ALBESE: Nicolini 3, Cassemiro 8, Veneriano 9, Stroppa 18, Nardo 17, Gallizioli 9, Rolando (L), Nicoli 1, Conti, Pinto, Cantaluppi. Non entrate: Bernasconi, Badini, Radice (L). All. Chiappafreddo