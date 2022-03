Mariano Calcio: una gara con tanti gol quella contro l'Albino

Sono ben sette gol quelli messi a segno nella gara andata in scena al comunale "Falco" di Albino. Una gara che ha visto lottare su ogni pallone la formazione di Mariano che prova in tutti i modi a recuperare lo svantaggio accumulato nella prima frazione di gioco. Infatti, dopo soli sette minuti di gioco vanno a segno i bergamaschi con Maggioni. Dopo 10 minuti arriva il raddoppio di Carobbio e ancora Maggioni sigla il 3-0 al minuti 25. Ma qui arriva la reazione del Mariano che riesce a segnare con Marelli prima dell'intervallo.

Al rientro in campo la formazione comasca prova di tutto per far entrare il pallone in rete e ci riesce al 30' con Villa e al 32' arriva il pareggio da parte di Redalli. Ma l'esperienza dell'Albino fa si che la reazione sia immediata e con una tripletta Maggioni sancisce la definitiva sconfitta della formazione di Vianello.