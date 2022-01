Nel maggio del 2023 Como ospiterà una tappa del Giro d'Italia di handbike. La competizione paralimpica si svolgerà su un circuito di 3,5 chilometri con partenza e arrivo tra via Bianchi Giovini e via Fontana. A darne notizia con qualche dettaglio è stato l'assessore con delega allo Sport, Paolo Annoni, dalla propria pagina Facebook: "L'appuntamento è un po’ lontano direte voi, ma il passaggio ufficiale in giunta è già avvenuto. L’impegno c’è. E’ lì scritto su un atto amministrativo per chi verrà dopo di me. Del resto era un progetto fortemente voluto da Marco Galli e dal settore Sport, che ho avuto l’onore e l’onere di portare avanti. Perché nel parliamo oggi direte voi? Perché mi piacerebbe che il giorno del Giro d’Italia di handbike fosse l’occasione per una grande festa dello sport paralimpico, con centinaia di atleti “special” coinvolti".

Il Giro d’Italia di handbike viene organizzato dal 2009, ma a Como non era ancora arrivato. La gara si correrà su un anello di circa 3,5 chilometri. Il percorso: via Fontana, via Cairoli, Lungo Lario Trento, viale Cavallotti, Piazza Cacciatori delle Alpi, Viale Varese, Viale Cattaneo, Piazza Vittoria, Viale Battisti, Via Nazario sauro, via Bertinelli, Piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, via Bianchi Giovini. La domenica mattina è prevista quindi la chiusura del lungolago, viale Cavallotti, viale Varese e viale Cattaneo per tre ore, dalle 10 alle 13 (l’arrivo è previsto alle 12.30).

"Comaschi stupitemi - commenta Annoni- Sono convinto che nessuno avrà da lamentarsi per tre ore di deviazioni e traffico rallentato, se è il prezzo da pagare per sensibilizzare la città verso chi per tutta la vita deve fare i conti con difficoltà motorie. Inutile insomma sottolineare l’alto valore sportivo dell’evento, la sua valenza inclusiva, l’incremento della cultura sportiva della città con positive ripercussioni sulle fasce giovanili e anche il costo relativo della manifestazione per le casse comunali (25mila euro)".