Eccellenza, sconfitta per il Mariano Calcio

Niente da fare per il Mariano che non riesce a conquistare una vittoria. Una partita combattuta ma che alla fine la posiziona ancora una volta sul gradino più basso della classifica. I gialloblu hanno lottato e giocato una buona gara contro la Trevigliese. Nel primo tempo la gara è molto equilibrata. Le emozioni non mancano e il pareggio sembra essere un risultato giusto tra due squadre che lottano con la stessa voglia e intensità. Per due volte in svantaggio, sono stati bravi a riacciuffare il risultato chiudendo all'intervallo sul 2 a 2. Cambia la musica nella seconda frazione con gli ospiti che passano in vantaggio su calcio piazzato e spaccano definitivamente in due la partita e con i padroni di casa che non riescono più a trovare le giuste soluzioni per rendersi pericolosi.