Eccellenza: Ancora una sconfitta per Mariano Calcio

Sconfitta pesante in casa Mariano Calcio. Nell'anticipo della diciassettesima giornata di campionato i comaschi non entrano mai in campo e subiscono il poker, tra cui anche un autogol, da parte dei bergamaschi.

I primi quindici minuti d'avvio della prima frazione sono contraddistinti da una costante situazione di stallo: le compagini si studiano e, attente, evitano di farsi male. Ma poco dopo il Lemine Almenno ingrana la quarta e segna ben quattro reti: Capelli al 21', un'autogol dopo pochi minuti della compagine comasca, ancora Capelli al 29' del primo tempo. Una piccola reazione da parte della formazione del Mariano c'è stata tanto che al 44 minuto del primo tempo c'è la rete del 3-1 ad opera di Rivaletto, che sembra rianimare le speranze della squadra di Farina. Ma un solo minuto più tardi è il gol di Traini, del Lemine, che chiude definitivamente la gara nel primo tempo. La seconda frazione di gioco vede la formazione bergamasca gestire e controllare la partita, portandosi di fatto tre punti importanti a casa.

Un successo che ha fatto salire la compagine bergamasca a quota 6 punti, distanti di un solo punto dalla vetta. Dall'altro lato invece la sconfitta costringe il Mariano Calcio a svolgere un'analisi sul gioco e su come affrontare questa situazione di crisi che la sta portando nelle ultime posizioni della classifica.



Le compagine rimane in fondo alla classifica a quota zero punti. Ora appuntamento a domenica nella sfida contro la Luisiana