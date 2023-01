Tegola Como, l'attaccante ex Milan salta la trasferta di Cagliari

L'infortunio in allenamento alla mano il 6 gennaio al centro sportivo di Mozzate e l'operazione lampo per sistemare la frattura. Così Patrick Cutrone, attaccante classe 1998, è stato operato nella giornata di ieri a Milano ed è stata ridotta la lesione al quinto metacarpo della mano sinistra. Per il giocatore lariano ci vorranno circa due settimane di recupero e oggi non partirà insieme alla squadra per l'importante trasferta di Cagliari.

Mister Longo, quindi, dovrà aspettare ben due settimane per poter rivedere la propria "punta" in azione, dato che la mano è stata ingessata che si, gli impedisce di andare in trasferta, ma dall'altro lato il giocatore può comunque lavorare a parte senza perdere il ritmo di gioco e la forma fisica. Questo il comunicato ufficiale della società arrivato tramite il loro sito: "Nella giornata di ieri Patrick Cutrone è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra a seguito dell’infortunio occorso durante la sessione di allenamento del 6 gennaio. L’intervento è perfettamente riuscito. A Patrick gli auguri di buona guarigione da parte della società".