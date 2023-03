Serie B - Continua la prevendita dei biglietti Como - Parma

Dopo il pareggio a reti bianche con il Benevento, il Como è pronto per tornare in campo tra le mura amiche e sfidare il Parma. La gara, valevole per il 30° turno, andrà in scena sabato 18 marzo alle 14.

La società comasca continua a sponsorizzare la prevendita dei biglietti attiva dallo scorso lunedi 13 marzo ed aperta fino a venerdì 17 marzo.

Di seguito il comunicato ufficiale e tutte le indicazioni.

"Si comunica che sono in vendita i biglietti riservati al settore ospiti per la gara Como – Parma, in programma sabato 18 marzo alle ore 14.

I biglietti potranno essere acquistati fino alle 19 di venerdì 17 marzo sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati, non sarà possibile l’acquisto il giorno gara.

L’acquisto del tagliando nel Settore Ospiti non sarà consentito alle persone nate nella provincia di Como.

Prezzo online: €20

Presso i punti vendita: €20 + commissioni".

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per i supporters ospiti che raggiungeranno Como provenienti da Milano, percorrere la A/9 uscita Como centro direzione Parcheggio Como Centro, Via Colombo, 22100 Como. Parcheggio gratuito con servizio navetta, corse fino alle ore 13:45. Garantito il rientro presso il parcheggio al termine della gara.

Per la tifoseria ospite che raggiungerà Como a bordo di treni Ferrovie dello Stato:

– Fermata Como San Giovanni distanza 600 metri dallo Stadio;

– Fermata Como Lago distanza 950 metri dallo Stadio.