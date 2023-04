Rimonta Como: il Genoa scappa, i lariani lo riacciuffano, 2-2

Lariani in campo al Sinigaglia con Canestrelli a sostituire Filippo Scaglia, mentre tornano dal primo minuto anche Parigini e Iovine, davanti confermata la coppia Cerri – Cutrone.

Il Como parte forte nei primi minuti, arrivando con i due attaccanti a costruire bene un paio di occasioni sfruttando soprattutto Cerri.

La prima occasione del Como è al 16’: Ioannou subisce fallo sulla sinistra, Da Cunha mette sul secondo palo dove Cutrone rimette in mezzo per la girata di Iovine che si ferma sul braccio, attaccato al corpo, di un difensore ospite, per Pairetto dopo il var check tutto regolare.

Il Genoa passa in vantaggio al 23’ con Strootman che ruba palla poco prima del limite dell’area e realizza centrando l’angolo basso a sinistra.

Il Como prova a reagire e lo fa soprattutto con la foga di Cutrone che pressa a tutto campo. Cerri riceve palla dalla tre quarti e subisce fallo, sulla sfera Da Cunha che tira alto.

I lariani ripartono al 36’ con Parigini che serve Cerri, il numero 27 va sul fondo e prova a liberare il cross in mezzo all’area sfruttando il suo fisico, ma la palla viene deviata da Dragusin che fa buona guardia.

Il Como ci prova sul finale, Iovine mette in mezzo per Odenthal che sul secondo palo di testa va alla conclusione deviata in angolo dalla difesa. Ancora il Como, Da Cunha crossa per Cutrone, sponda del numero 63 per Cerri che calcia ancora una volta trovando la deviazione della difesa. Sul corner seguente durante una mischia la palla esce per Iovine che libera il tiro, la difesa devia in angolo per la terza volta di fila. È quindi Ioannou che dalla sinistra trova la grandissima parata di Martinez Riera. L’estremo difensore degli ospiti è ancora protagonista quando salva i suoi sul tiro di Odenthal dopo un flipper in mezzo all’area.

Il primo tempo finisce così con gli ospiti in vantaggio.

Stessi 22 in campo anche nella ripresa, il Como va vicinissimo al pareggio dopo 6 minuti: Iovine mette in mezzo su punizione, la palla sfila per tutta l’area e sul secondo pallo Bellemo calcia fuori di pochissimo. Dall’altra parte il Genoa dopo un contropiede, sfruttando gli spazi che inevitabilmente il Como deve offrire, prende il palo con Coda. Il Genoa trova però il raddoppio proprio con Coda all’11 della ripresa.

Longo effettua il primo dei cinque cambi inserendo Mancuso per Da Cunha. I biancoblu conquistano un penalty con Cutrone al 14’ ma Pairetto, dopo il var check, annulla per la posizione di fuorigioco del numero 63.

Riapre il match proprio Cutrone che, dopo aver ricevuto l’assist di Iovine, si invola in area e conclude a rete battendo Martinez.

I Lariani ora ci credono, su calcio d’angolo Martinez esce male, Mancuso mette in mezzo per Cerri che colpisce a rete con la palla che viene respinta sulla linea, sempre di testa, da Strootman. Ancora il Como al 27’ con una doppia occasione, prima con Cutrone che dal limite chiama alla grande risposta Martinez e poi sugli sviluppi dell’azione Parigini mette in mezzo per Ioannou che calcia al volo fuori. Longo mette Pierozzi e Arrigoni per Parigini e Iovine.

Entrano anche Blanco e Gabrielloni per Ioannou e Cutrone a 11 minuti dal termine. Al Como viene annullato un goal al 42’ con Gabrielloni che conclude a rete ma Bellemo, in posizione irregolare, aveva preso parte attiva all’azione. La gioia del goal però è solo rimandata, dopo un minuto Leonardo Mancuso sigla la rete che vale un punto in classifica. Al triplice fischio è 2-2.

IL TABELLINO

COMO-GENOA 2-2 (0-1)

COMO: Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Parigini (dal 30’ st Pierozzi), Da Cunha (dal 13’ st Mancuso), Bellemo, Iovine (dal 30’ st Arrigoni), Ioannou (dal 34’ st Blanco); Cerri, Cutrone (dal 34’ st Gabrielloni). A disposizione: Ghidotti, Vigorito, Cagnano, Faragò, Vignali, Tremolada, Gatti. All. Longo.

GENOA: Martinez; Ilsanker (dal 30’ st Hefti), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup (dal 43’ st Jagiello), Badelj, Strootman, Criscito; Gudmunsson (dal 30’st Ekuban), Coda (dal 30’ st Coda). A disposizione: Semper, Aramu, Salcedo, Matturro, Lipani, Yalcin, Puscas, Calvani, Dragus. All. Gilardino.

?Marcatori: pt: 23' Strootman (G); st: 12' Coda (G), 18' Cutrone (C), 43' Mancuso (C)