Promozione - Cinquina Meda, Mariano al tappeto: 5-2

Cinquina spettacolare del Meda al Mariano, coi bianconeri che grazie a questo colpo di reni si prendono il secondo posto in classifica e il vantaggio del fattore campo nella finale playoff tutta brianzola contro il Base 96. Eppure in avvio il migliore in campo è Chierico, che si oppone a Donghi, Miccoli e due volte a Valtulina. Nel mezzo la parata di Franco sul tiro dal limite di Filomeno. Al 35’ però il gol di Martino cambia totalmente lo spartito sbloccando i padroni di casa, che dopo soli cinque minuti raddoppiano col tiro di Orellana dal limite deviato da un difensore. A inizio ripresa Valtulina accorcia le distanze su assist di Mauri, ma solo due minuti più tardi Mazzini ristabilisce il doppio vantaggio col tap-in dopo la traversa di Schinetti. Al 60’ altro legno dei bianconeri con la traversa colpita da Michi, che calano il poker al 69’ con Di Maio. Ancora Valtulina al 73’ a segno per i comaschi per provare a rendere il passivo meno pesante, ma dieci minuti più tardi Torrente realizza la quinta rete bianconera su assist di Schinetti.

Meda-Mariano 5-2 (2-0)

Meda: Chierico, Martino, Cavalcante, Michi, Palumbo (1’ st Barbera), Di Maio, Orellana (24’ st Torrente), Molteni N., Ponti (1’ st Mazzini), Filomeno (1’ st Schinetti), Molteni G. (28’ st Arienti). A disposizione: Sala, Bianchi, Panizza, Schiavo. Allenatore: Cairoli.

Mariano: Franco, Manara, Donghi, Cannataro (42’ pt Sow), Benetti, Ba, Castria (25’ st Radio), Zorloni (16’ st Villa C.), Valtulina, Mauri (11’ st Rada), Miccoli. A disposizione: Stropeni, Frigerio, Mariani, Aceto, Sanzò. Allenatore: Rione.

Arbitro: Corna di Bergamo (Cometti e Cellamare di Bergamo).

Marcatori: pt: 35’ Martino (Me), 40’ Orellana (Me); st: 5’ Valtulina (Ma), 7’ Mazzini (Me), 24’ Di Maio (Me), 28’ Valtulina (Ma), 37’ Torrente (Me).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Michi (Me), Barbera (Me), Radio (Ma).