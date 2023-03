Promozione - Mariano, tre punti d'oro: Baranzatese ko 3-2

Squadra in casa

Squadra in casa Mariano

Prosegue il momento positivo del Mariano che supera la Baranzatese e si porta momentaneamente fuori dalla zona playout. I gialloblù, complice un calo di tensione, concedono qualcosa di troppo agli avversari nella ripresa, bravi a riaprire il match, il finale, però, è di 3-2

I padroni di casa partono subito col piede sull’acceleratore: al 2’ Valtulina impegna Musitano, tre minuti più tardi Rada fa tremare l’incrocio dei pali con un tiro cross velenoso. Gli ospiti mettono fuori la testa con il tiro dal limite di Fedele, ma vanno sotto al 31’ quando un rimpallo favorisce Cannataro che batte il portiere con un preciso rasoterra. I ragazzi di Fratto accusano il colpo e sessanta secondi dopo subiscono il raddoppio, merito di Mariani che si avvede di un Musitano fuori dai pali per batterlo con un pregevole pallonetto. Prima dell’intervallo incomprensione tra Musitano e un suo difensore, ne approfitta Miccoli che realizza il 3-0.

Nella ripresa arriva l’attesa reazione della Baranzatese che accorcia subito le distanze con Daniele Perani. Poco dopo Ruggeri prova a imitare Mariani ma il suo pallonetto termina di pochissimo a lato. Subito dopo Stropeni nega il gol a Stoica, ma nulla può sulla conclusione del neoentrato Smaku al 75’. Non basta però agli ospiti per uscire indenni da Mariano, arriva il triplice fischio ed è 3-2.

IL TABELLINO

Mariano-Baranzatese 3-2 (3-0)

Mariano: Stropeni, Diaoula, Donghi, Cannataro (16’ st Zorloni), Sartori, Ba, Valtulina (31’ st Manara), Rada (26’ st Sow), Villa A. (46’ st Castria), Mariani, Miccoli (31’ st Aceto). A disposizione: Franco, Benetti, Mauri, Frigerio. Allenatore: Rione.

Baranzatese: Musitano, Garcea (29’ st Smaku), Formato (1’ st Storti), Perani D. (35’ st Piccinini), Arienti, Peduto, Messaoudi, Battaglia (8’ st Dell’Anna), Ruggeri, Stoica, Fedele (29’ st Perani A.). A disposizione: Englaro, Guastone, Marchesotti, Dominella. Allenatore: Fratto.

Arbitro: Longhi di Crema (Letterio e Nigro di Saronno).

Marcatori: pt: 31’ Cannataro (M), 32’ Mariani (M); 43’ Miccoli (M); st: 3’ Perani D. (B), 31’ Smaku (B).

Note: giornata piovosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Ba (M), Mariani (M), Formato (B), Arienti (B), Messaoudi (B).