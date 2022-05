Eccellenza, la Pontelambrese festeggia la salvezza

La Pontelambrese è salva e può festeggiare. Nell'ultima giornata di campionato è arrivato un pareggio che ha consentito ai comaschi di centrare la salvezza diretta e, quindi, di evitare i Playout. Insomma, nessuno pochi mesi fa avrebbe pensato a una cavalcata così incredibili della squadra di Rione. Dopo il cambio in panchina e con il ritorno proprio di Rione, c'è stato un completo cambio di rotta. Complice anche l'arrivo in attacco di un "certo" Manuel Brighenti che ha aiutato, non poco, il reparto offensivo della Pontelambrese.



Un girone di ritorno incredibile che ha permesso agli erbesi di raggiungere il tanto agognato traguardo.