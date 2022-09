I convocati del Como per il match contro il Cosenza

Torna in campo il Como per la trasferta in programma venerdì 30 settembre alle 20:30 sul campo del Cosenza. Di seguito i giocatori a disposizione di Mister Longo:

Tommaso Arrigoni, Daniele Baselli, Luis Binks, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Andrea Cagnano, Enrico Celeghin, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Patrick Cutrone, Jacopo Da Riva, Filippo Delli Carri, Cesc Fàbregas, Paolo Faragò, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Alessio Iovine, Leonardo Mancuso, Cas Odenthal, Vittorio Parigini, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Luca Vignali, Mauro Vigorito.

(Comunicato Como)