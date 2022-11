L'Altabrianza ritrova il sorriso: decisiva la rete del 2003 Rizzo

Dicembre è alle porte e la prima parte di campionato si sta per concludere. Sì, c'è di mezzo la pausa di Natale ma le squadre sono più agguerrite che mai nel trovare punti importanti prima della sosta natalizia. La tredicesima giornata del girone B ha visto scendere in campo ben due lecchesi. Guardando nello specifico l'Altabrianza Tavernerio si è portata a casa tre punti importantissimi contro il Valcalepio vincendo 2-1. Alla rete di Gualandris al 13' per i comaschi ha risposto Farimbella al 23' che ha momentaneamente riportato in parità la gara. Sette minuti più tardi ci pensa il classe 2003 Rizzo a regalare la vittoria alla squadra di mister Murgiano.

Insomma, la formazione guidata da Murgiano non ha sbagliato e si è allontanata leggermente dalla zona "bassa" della classifica.

Gli altri risultati del girone B:

Altabrianza Tavernerio-Valcalepio 2-1

Cisanese-Leon 3-2

Club Milanese - Zingonia Verdellino 0-2

Forza e Costanza- Scanzorosciate 0-2

Luciano Manara - Lemine Almenno 0-1

Mapello - Juvenes Pradalunghese 4-1

San Pellegrino - Tritium Calcio 1-1

Trevigliese - AlbinoGandino 0-3

Ecco la classifica dopo la tredicesima giornata di campionato:



Tritium 38

Mapello 33

Forza e Costanza 28

Club Milanese 27

Leon 26

Brianza Olginatese 26

Lemine Almenno 24

San Pellegrino 23

Scanzorosciate 21

Juvenes Pradalunghese 21

Cisanese 20

Altabrianza Tavernerio 18

Vertovese 15

Trevigliese 14

Zingonia Verdellino 14

Luciano Manara 11

Valcalepio 10

AlbinoGandino 6