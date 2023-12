La star di YouTube da 1,6 milioni di follower esalta il Sinigaglia: "Il più bello stadio d'Europa"

La star di YouTube Thogden ha fatto la sua comparsa nella scena calcistica lariana, si tratta. Il 22enne inglese che condivide le sue esperienze durante le principali partite in Europa attraverso il suo canale ha portato al Sinigaglia, durante la partita Como-Palermo, il suo seguito (virtuale) di 1,62 milioni di follower. Thogden, il cui vero nome è Theo, si è fatto portavoce dell'entusiasmo per lo stadio comasco, definito nel suo video come "il più bello d'Europa".

Una dichiarazione che aggiunge visibilità alla città, sfatando i dubbi su quanto potesse contribuire un giovane che realizza video durante le partite. Nel suo video, Thogden esplora lo stadio, intervistando personaggi chiave come David Bell, allenatore della Primavera, che descrive Como come un "meraviglioso posto in cui vivere". Anche Cesc Fabregas, recentemente sulla panchina, conferma che il Sinigaglia è sicuramente uno degli stadi più belli d'Europa. Dennis Wise, CEO della società, parlando del progetto di rifacimento del Sinigaglia, esprime la necessità di migliorare lo stadio per soddisfare i tifosi e per fare progressi. Thogden, entusiasta e incantato, si ritrova a bordo campo e sugli spalti a tifare con gli ultras. In bilico tra il commentare la partita e l'ammirare gli splendidi panorami del lago e delle montagne, conclude il suo video affermando che non avrebbe mai immaginato di trovarsi in uno stadio così unico, e che lo adora. La sua testimonianza positiva contribuisce a promuovere Como come destinazione calcistica e sottolinea l'unicità del Sinigaglia agli occhi di un pubblico più ampio.