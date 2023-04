Pallacanestro Cantù, record per il canale Telegram del club

Grande successo per il canale Telegram dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, che nelle scorse ore ha superato il tanto ambito traguardo dei 1.000 utenti iscritti.

Da qualche settimana, infatti, l’Ufficio Comunicazione del club canturino ha deciso di avviare un programma di differenziazione delle varie piattaforme social, proponendo su Telegram contenuti esclusivi e promozioni speciali dedicate ai tifosi.

Interviste, sondaggi, biglietti in omaggio e sconti, sono solo alcune delle iniziative previste per promuovere una comunicazione sempre più mirata, attraverso proposte coinvolgenti in vista dell’imminente fase playoff.

Telegram unisce infatti la partecipazione attiva all’informazione diretta e istantanea, consentendo ai suoi utenti di essere aggiornati nell’immediato riguardo le news condivise dal Club.

Un risultato importante, dunque, che ha permesso alla società biancoblù di occupare il primo posto in termini di utenze tra le formazioni di LNP, seconda in assoluto se si considerano anche le formazioni di Serie A, dietro solo la Virtus Bologna, che oggi conta circa 1.200 iscritti.