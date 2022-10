Prima sconfitta per Cantù

Niente da fare per l’Acqua S.Bernardo Cantù, che, dopo quello di Supercoppa, perde anche il secondo incrocio stagionale contro la Vanoli Cremona (65-54), ora capolista imbattuta del Girone Verde.

Cremona-Cantù, la gara

Partono male i biancoblù subito sul -5 dopo i canestri di Denegri ed Eboua. A fermare l’emorragia canturina ci pensa Severini da fuori (5-3). La tripla di Alibegovic fa esplodere il PalaRadi, mentre Pini prova a ricucire da sotto canestro. Al 5’ però arriva la bomba di Eboua, che vale il 15-7. Ottimo impatto del neoentrato Hunt (15-9), ma Cremona è in gas e vola sul 20-9 con Caroti da fuori e Alibegovic. Fuori Rogic e da Ros, dentro Berdini e Baldi Rossi, che rimette in marcia i brianzoli al 9’ con due centri di fila (23-13). Nikolic firma la seconda tripla canturina a 30’’ dalla sirena, poi chiude il quarto Alibegovic (25-16).

Secondo periodo: dopo due minuti senza punti Baldi Rossi mette il -7, ma Mobio infila la quarta bomba della Vanoli (28-18). Parziale di 6-7 per Cantù, che blocca i tentativi di scappare dei locali con Nikolic e la tripla di Bucarelli (34-25). Eboua va in doppia cifra (11 punti) con la schiacciata del 36-27. Segue il botta e risposta da fuori tra Caroti e Nikolic, poi Cannon ed Eboua certificano il +13. Il ferro dice no a Berdini sulla sirena (43-30). Primo tempo a favore dei locali, che si fanno preferire con una valutazione di 53-26.

Al rientro in campo è 5-2 Vanoli con la tripla di Alibegovic che entra in doppia cifra a 12 punti (48-32). Segue un break di 4-7 per gli uomini di Sacchetti con Nikolic in evidenza (17 punti per lui al 27’ e 50-40 sul tabellone). La zona di Cremona si fa sentire, come anche la maggiore fisicità sotto canestro (26-16 a rimbalzo per i padroni di casa al 29’). Alla mezz’ora è 52-42.

Quarta frazione che parte con il 5-10 degli ospiti sospinti da Nikolic e Berdini (57-52). La Vanoli però mantiene la distanza di sicurezza con Denegri, Lacey e Cannon (63-52). Cantù non rientra più in partita e perde 65-54 (pallacanestrocantu.com).

Cremona-Cantù, il tabellino

Vanoli Cremona: Denegri 5, Eboua 17, Alibegovic 12, Lacey 4, Cannon 12; Piccoli, Caroti 6, Gallo, Mobio 9. N.e.: Zacchigna, Vecchiola, Zanetti. All.: Cavina

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù: Rogic 3, Bucarelli 3, Severini 3, Da Ros, Pini 4; Berdini 6, Baldi Rossi 6, Nikolic 23, Hunt 6. N.e.: Borsani, Meroni. All.: Sacchetti

Parziali: 25-16, 18-14, 9-12, 13-12.