Cantù torna alla vittoria

Pronto riscatto dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, che, pur soffrendo a tratti, conferma l’imbattibilità casalinga e si impone per 68-58 contro la Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio. Bel gesto degli Eagles al 15’ della gara, quando hanno esposto uno striscione in ricordo del compianto giornalista comasco Riccardo Bianchi.

Cantù-Treviglio, la gara

Sacchetti deve fare a meno di Stefanelli e Severini. Apre le danze Hunt con una schiacciata, poi Treviglio replica subito con tre canestri di fila di Bruttini (2-6). Cantù c’è e risponde con un parziale di 10-3 di Bucarelli, Hunt, Nikolic e Rogic, mentre per i bergamaschi entra in campo Marcius, centro di 208 centimetri. È di Nikolic la prima tripla del match all’8’ (15-9). Treviglio non molla, mischia le carte in tavola e fa suo un break di 1-8, grazie a Marcius e a Sacchetti da fuori (16-17).

Hunt apre la seconda frazione da sotto, ma è pronta la replica di Marini (18-19). Nuovo parziale canturino con Da Ros, poi il giovane Borsani e Bucarelli dalla lunga distanza (28-23 al 5’). Nuovo 5-0 biancoblù con Hunt e Bucarelli da fuori (33-25). Per il centro americano di Cantù 10 punti, 3 rimbalzi, 1 assist e 1 stoppata al 18’ (35-25). Bucarelli, anche lui in doppia cifra nel primo tempo (13 punti di cui tre triple), manda le squadre negli spogliatoi sul 38-28.

Avvio equilibrato nel terzo periodo: 6-6 che vale il 44-34 sul tabellone. I trevigliesi approfittano di alcune palle perse dai canturini e firmano un break di 2-6 con Marini e l’inossidabile Cerella (46-40). Alla mezz’ora è 50-44 per l’Acqua S.Bernardo, che però subisce un parziale nel quarto di 12-16. Doppia cifra anche per Nikolic con 11 punti e 7 rimbalzi. Per Treviglio 18 punti dalla panchina contro i 7 di Cantù.

Quarta frazione: subito 0-4 della Gruppo Mascio (50-48). Canestro più libero di Nikolic che fa esplodere il PalaFitLine (53-48). Hunt e Berdini per il +7 del 5’ (57-50). La tripla di Nikolic al 36’ e il canestro di Hunt chiudono virtualmente i conti (62-50). Cantù vince per 68-58 (pallacanestrocantu.com).

Acqua S.Bernardo Pallacanestro: Rogic 5, Bucarelli 17, Nikolic 17, Baldi Rossi, Hunt 14; Pini 1, Da Ros 2, Berdini 9, Borsani 3. N.e.: Brembilla, Meroni. All.: Sacchetti

Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio: Maspero 2, Clark 12, Lombardi 6, Bruttini 10, Cerella 6; Giuri, Abati, Sacchetti 3, Marini 16, Marcius 3. All.: Carrea

Parziali: 16-17, 22-11, 12-16, 18-14.

Arbitri: Gagliardi, Pellicani, Giovannetti.

Foto pallacanestrocantu.com