La Pallacanestro Cantù continua a dettare legge in casa: a Desio arriva l'ottava vittoria

L’Acqua S.Bernardo si concede una serata tranquilla al PalaFitLine. Cantù allunga già nel primo quarto, la Novipiù Monferrato non rientra più e si deve arrendere per 90-74.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Cantù)- Il matchinizia con una tripla di Nikolic, ma Monferrato risponde colpendo con costanza da oltre l’arco da 3. Cantù sale progressivamente di colpi, Hickey accelera e con 5 punti consecutivi crea il primo divario importante, costringendo Di Bella a fermare il gioco. Dal time-out esce meglio l’Acqua S.Bernardo che tocca anche la doppia cifra di vantaggio. Il primo quarto si chiude sul 26-19.

Di nuovo Nikolic apre le danze, questa volta schiacciando in contropiede. La Novipiù però prova a scuotersi e affidandosi a Martinoni e Pepper rientra fino a un solo possesso di distanza. Cantù, dopo un momento di difficoltà, ritrova armonia offensiva e prima ristabilisce la doppia cifra di vantaggio grazie al suo duo americano, e poi allunga ulteriormente. Il canestro finale di Moraschini, il primo con la maglia dell’Acqua S.Bernardo, vale il 49-31 di fine primo tempo.

Cantù continua a spingere anche dopo l’intervallo lungo e con Burns e Nikolic ritocca ulteriormente un massimo vantaggio che supera le venti lunghezze. Pepper prova a tenere vive le speranze degli ospiti, ma i ragazzi di coach Cagnardi non abbassano l’asticella dell’attenzione e possono anzi permettersi di gestire il vantaggio accumulato. Il terzo quarto si chiude 63-47.

Kelly prova a riaccendere gli ospiti all’inizio del quarto parziale, ma sale in cattedra Moraschini che con un gioco da tre e l’assist per Burns consente a Cantù di mettere definitivamente al sicuro di due punti. Fabi prova un ultimo sussulto per Monferrato, ma l’Acqua S.Bernardo può permettersi di abbassare i ritmi e far scivolare la partita sino alla sirena finale, che sancisce la vittoria dei biancoblu 90-74.

Il tabellino

Acqua S.Bernardo Cantù - Novipiù Monferrato Basket 90-74 (26-19, 23-12, 14-16, 27-27)



Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 19 (5/6, 2/3), Christian Burns 18 (6/9, 1/3), Anthony Hickey 15 (4/5, 1/4), Solomon Young 14 (3/5, 1/3), Nicola Berdini 9 (0/3, 3/6), Lorenzo Bucarelli 8 (4/8, 0/2), Riccardo Moraschini 7 (3/5, 0/2), Curtis Nwohuocha 0 (0/1, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/2, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Riccardo Greppi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Christian Burns 9) - Assist: 18 (Anthony Hickey 6)



Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 19 (2/5, 5/8), Niccolo Martinoni 15 (7/10, 0/2), C.j. Kelly 12 (3/8, 1/7), Andrea Calzavara 9 (2/5, 1/3), Dario Zucca 5 (1/3, 1/1), Raffaele Romano 5 (1/4, 0/2), Agustin Fabi 5 (1/3, 1/3), Tommaso Fantoma 4 (2/2, 0/1), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/2), Karl markus Poom 0 (0/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Raffaele Romano 9) - Assist: 15 (Dalton Pepper, Andrea Calzavara 5)