Una tv scaricata sul marciapiede di via Milano

E' comparsa sabato mattina sul marciapiede di via Milano alta a Como, all'altezza del civico 2014: una televisione faceva bella mostra di sé come se fosse un rifiuto in attesa di essere rimosso dai netturbini. In realtà gli elettrodomestici andrebbero smaltiti nella piattaforma ecologica di via Stazzi o al limite andrebbe prenotato il ritiro. Invece qualcuno ha pensato bene di sbarazzarsi del vecchio televisore abbandonandolo sul marciapiede. Un gesto di inviciltà, al quale qualcuno ha voluto rispondere attaccando un biglietto allo schermo: "Trasmettete la partita del Como? Ma mancano le sedie... Grazie per il decoroso servizio".