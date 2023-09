Primo giorno di liceo a Como, l'incubo per una ragazza di 13 anni

Primo giorno di liceo per tantissimi studenti. Un giorno che si ricorda sempre con molta emozione e che segna un po' simbolicamente l'ingresso nell'era adulta. Ma per la figlia di Tatiana, che doveva prendere un bus di Asf, è stato un incubo, un giorno da dimenticare. A raccontarlo è proprio la madre e lo fa pubblicamente: "Breve storia triste, primo giorno di liceo: emozioni, paure, aspettative. Tutto a pxxxxxe! Come lo ricorderà mia figlia questo fatidico giorno? Rimarrà segnato per sempre nella sua memoria come l'incubo peggiore della sua vita! A 13 anni alla fermata del bus: trascorrono i primi dieci minuti, poi venti ma non passa. Doveva essere diretto ma alla fine ne prende un altro seguendo dei ragazzi nella sua situazione ma non sa dove deve cambiare. Non sa a chi chiedere: paura, panico e caos totale. Alla fine è arrivata al liceo 40 minuti più tardi e subito è andata a giustificarsi dal vicepreside. Non c'è che dire, grazie Asf! Al mio reclamo infuriatissimo mi rispondono candidamente: "E sì, oggi non è passato per mancanza di personale!". Io sono su tutte le furie, ma è mai possibile che un pubblico servizio regolarmente pagato con un abbonamento in anticipo non venga fornito lasciando dei minori in balia del caso? Mio marito dice che non è il caso di andare fare la denuncia dai carabinieri, io sono di tutt'altro avviso! Se un medico non fa il suo dovere paga, un'azienda dei trasporti non è una associazione di volontariato, se prende soldi deve garantire il servizio! Se la gente ingoia tutti i rospi non cambierà mai niente! Non c'è dignità ormai, la gente è rassegnata a subire tutto! Ma io dico, ma come si fa? Io sono andata a lavorare con la febbre, con reazione allergica da paura, con le costole rotte, anche se il mio mestiere è meno importante, ma avevo rispetto per i miei clienti e per me stessa. La mancanza del personale con una disoccupazione a go go? ma se voi siete piu intelligenti e più svegli di me, mi spiegate come sia possibile?".