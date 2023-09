La multa 'ingiusta' sull'autobus per Como: "La mia dignità vale più di 15 euro"

L'episodio che riguarda la signora Luigia ci è stato segnalato oggi 9 settembre dal marito Valentino che ci tiene a renderlo noto non per accendere gli animi ma per lanciare alcune riflessioni sul fatto che spesso dai controllori sugli autobus vengono usati due pesi e due misure. Ripercorriamo i fatti seguendo il racconto. Luigia, 78 anni, doveva andare al Valduce per alcuni controlli e insieme al marito è andata a prendere il bus alle 8.15 a Breccia per raggiungere l'ospedale. "Aveva il biglietto in mano, ci spiega Valentino, e l'ho salutata prima che salisse sul bus mentre io sono tornato a casa col cane". Salita a bordo la signora oblitera subito il biglietto e lo ripone in un taschino della camicetta. "Dopo venti minuti, continua il racconto, è salito il controllore. Mia moglie ha cercato il biglietto nella borsetta ma non lo trovava. Si era dimenticata di averlo messo nel taschino della camicia ma era certa che l'autista l'avesse vista obliterare". La signora prova a dire, timidamente, che era certa di avere il biglietto e che non lo trovava ma con solerzia il controllore le ha fatto la multa di 15 euro. Una volta scesa dal bus ha trovato il biglietto nel taschino.

"Non sono tanto i 15 euro, spiega Valentino, il problema non è la multa in sé. Ma il fatto che su quegli autobus ho visto accadere episodi di ogni tipo, ho visto salire ragazzi senza biglietto che non sono controllati e multati con questa velocità. È facile essere così "efficienti" con le brave persone e invece con chi davvero crea problemi essere di manica larga".

La signora Luigia non ha mai preso una multa in vita sua ed era molto mortificata e a casa ha pianto. Alla domanda se, dato anche il ritrovamento del biglietto obliterato il cui orario non mente (si veda foto), faranno ricorso, Valentino ha risposto che non faranno niente: "La mia dignità vale più di 15 euro. Questa nostra segnalazione vuole solo far riflettere su quanto spesso vengano usati due pesi e due misure a seconda di chi ci si trova davanti. Vorrei che lo stesso zelo fosse applicato a tutti quelli che non pagano".